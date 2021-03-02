На Тернопільщині СБУ викрила високопосадовця податкової інспекції на хабарі в мільйон гривень

Служба безпеки України викрила керівника одного з районних підрозділів Державної податкової інспекції у Тернопільській області на організації механізму хабарів від підприємців. Задокументовано факт вимагання чиновником мільйона гривень.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника місцевої комерційної структури. За неправомірну вигоду податківець «гарантував» підприємцю зменшити розмір штрафних санкцій. Також він обіцяв не скеровувати результати перевірок до правоохоронних органів для реєстрації кримінального провадження.

Для передачі грошей чиновник залучив свого знайомого як посередника.

Правоохоронці затримали спільника відповідно ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабара.

Наразі посадовцю та посереднику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. До суду направлено клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились спільно з Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Львові за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області