Кіберполіцейські попереджають про шахраїв, які виманюють кошти у користувачів соцмереж

Кіберполіцейські застерігають від інтернет-шахраїв, які здійснюють несанкціонований доступ до аккаунтів користувачів соціальних мереж та розсилають від їх імені повідомлення з проханням переказати кошти. Останнім часом до правоохоронців все частіше почали надходити такі звернення від ошуканих краян.

У схожу шахрайську пастку потрапив житель Тернополя. Як встановили поліцейські, в одній із соцмереж чоловіку надійшло повідомлення нібито від його друга з проханням терміново надіслати йому гроші. Потерпілий повірив і переказав на вказаний рахунок кошти.

Після чого вирішив зателефонувати до товариша та запитати, що у нього сталося. На що отримав відповідь, що до сторінки останнього несанкціоновано отримали доступ невідомі.

Аби не стати жертвою такого виду шахрайства, кіберполіцейські радять:

- ніколи не перераховуйте кошти наперед незнайомим людям. Завжди перевіряйте інформацію.

- не переходьте по підозрілими веб-посиланнями. Навіть якщо це вам надіслав ваш знайомий. Краще зателефонувати до нього та уточнити, що за посилання він вам скинув.

- створюйте складні паролі для реєстрації, не використовуйте один і той самий пароль всюди та час від часу змінюйте його.