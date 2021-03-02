468×60
468×60

Кіберполіцейські попереджають про шахраїв, які виманюють кошти у користувачів соцмереж

Категорія: Кримінал

???????????????????????????????????????????????Кіберполіцейські застерігають від інтернет-шахраїв, які здійснюють несанкціонований доступ до аккаунтів користувачів соціальних мереж  та розсилають від їх імені повідомлення  з проханням переказати кошти. Останнім часом до правоохоронців все частіше почали надходити такі звернення від ошуканих краян.

У схожу шахрайську пастку потрапив житель Тернополя. Як встановили поліцейські, в одній із соцмереж чоловіку надійшло повідомлення нібито від його друга з проханням терміново надіслати йому гроші. Потерпілий повірив і переказав на вказаний рахунок кошти.

Після чого вирішив зателефонувати до товариша та запитати, що у нього сталося. На що отримав відповідь, що до сторінки останнього несанкціоновано отримали доступ невідомі.

Аби не стати жертвою такого виду шахрайства, кіберполіцейські радять:

- ніколи не перераховуйте кошти наперед незнайомим людям. Завжди перевіряйте інформацію.
- не переходьте по підозрілими веб-посиланнями. Навіть якщо це вам надіслав ваш знайомий. Краще зателефонувати до нього та уточнити, що за посилання він вам скинув.
- створюйте складні паролі для реєстрації, не використовуйте один і той самий пароль всюди та час від часу змінюйте його.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *