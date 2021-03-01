Зборівські поліцейські розшукали зловмисника, який обікрав відвідувача кафе

З повідомленням про крадіжку до Зборівського відділення поліції звернуся житель райцентру. Він став жертвою злодія під час відпочинку в кафе у селищі Озерна.

Виїхавши на місце події поліцейські встановили, що у потерпілого викрали майно з куртки, яку він залишив у гардеробі. Невідомий з кишені витягнув 100 доларів, 1600 гривень та документи.

Правоохоронці перевірили майже усіх відвідувачів, які того дня побували у громадському закладі. Підозра впала на 33-річного жителя одного із сіл Тернопільського району. У нього виявили крадені речі потерпілого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка. Фігуранта поліцейські також перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.