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Зборівські поліцейські розшукали зловмисника, який обікрав відвідувача кафе

Категорія: Кримінал

kradigka1З повідомленням про крадіжку до Зборівського відділення поліції звернуся житель райцентру.  Він став жертвою злодія під час відпочинку в кафе у селищі Озерна.

Виїхавши на місце події поліцейські встановили,  що у потерпілого викрали  майно з куртки, яку він залишив у гардеробі. Невідомий з кишені витягнув 100 доларів, 1600 гривень та документи.

Правоохоронці перевірили майже усіх  відвідувачів,  які того дня побували у громадському закладі. Підозра  впала на 33-річного жителя одного із сіл Тернопільського району. У нього виявили крадені речі потерпілого.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 185 ККУ – крадіжка. Фігуранта поліцейські також перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.

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