Замикайте вхідні двері: поліцейські розшукують зловмисників, які викрали з помешкання тернополянки гроші

Злодії проникли до квартири жительки обласного центру через незачинені вхідні двері. У коридорі з гаманця викрали 1300 гривень.

Як встановили правоохоронці, крадіжка сталася 25 лютого близько 10 години. Потерпіла в цей час була вдома з дітьми.

Син тернополянки пішов до магазину. Двері за ним жінка не замкнула, а гаманець з грошима залишила у коридорі. Невдовзі почула, що хтось зайшов, подумала, що повернувся хлопець.

Проте на порозі тернополянка виявила двох молодих чоловіків. Незнайомці просили допомогти їм з грошима. Жінка відмовила і спровадила «прохачів». Те, що її обікрали, господиня виявила, коли недорахувалася в гаманці грошей – 1300 гривень.

Потерпіла зателефонувала в поліцію. За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці застерігають краян: замикайте двері, навіть тоді, коли ви вдома. Застережіть замикати помешкання усіх домочадців, навіть найменших!

Та найголовніше – не довіряйте незнайомцям! Остерігайтесь чужинців, що стукають у двері під приводом продати чи купити товар. Спроваджуйте якнайшвидше таких непроханих гостей подалі від помешкання та одразу повідомляйте про їх перебування у вашому населеному пункті правоохоронцям.