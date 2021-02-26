На Тернопільщині оператор лінії 102 врятувала чоловіка від необдуманого вчинку

29 хвилин оператор спецлінії 102 утримувала на зв’язку жителя одного із сіл Борщівської громади, котрий зателефонував і повідомив, що хоче покінчити життя самогубством. Завдяки злагодженим діям диспетчера та співробітників Борщівського відділення поліції вдалося запобігти трагедії.

22 лютого о 20.25 на лінію 102 зателефонував чоловік і сказав, що має намір звести рахунки з життям. Дзвінок прийняла оператор Юлія Козевич. Дівчина швидко зорієнтувалася в ситуації та зробила усе, аби відрадити співрозмовника від необдуманого вчинку.

Оператор розмовами відволікала увагу чоловіка, який був налаштований рішуче. Під час спілкування вона вивідала його особисті дані та місце перебування. З’ясувалося, чоловік – мешканець одного із сіл Борщівської громади. Повідомлення переадресувала співробітникам місцевого відділення поліції для здійснення негайного реагування. На місце події був направлений наряд.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили чоловіка у петлі. Правоохоронці зняли його з зашморгу та почали надавати домедичну допомогу. На щастя, їм вдалося повернути самогубцю до життя, його доправили до лікарні. Виявилося, чоловікові – 38 років, він чотири роки ніс службу на Сході.

Щодня оператори лінії 102 отримують понад 500 повідомлень про вчинення різноманітних правопорушень та інші події. Жодна інформація не залишається поза увагою. Аби надати кваліфіковану допомогу заявнику, працівники колл-центру постійно проходять різні тренінги, навчання.

Відпрацьовують алгоритми дій, що треба робити у певній ситуації, а що категорично заборонено, таким чином перебуваючи на зв’язку з абонентом, поки до місця події прямує наряд поліції.