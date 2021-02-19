В територіальному управлінні Служби судової охорони у Тернопільській області за участю психолога Головного управління Національної поліції в Тернопільській області підполковника поліції Алли Круть, завідувача поліклінічним відділенням ТОНД Мар’яна Балтаровича, керівництва та особового складу відбулися навчально-методичні збори за темою «Співробітник служби – зразок виконання службового обов’язку».

Відкрив навчання начальник територіального управління Служби судової охорони полковник Служби Едуард Кольцов, який зазначив, що першопочаткова мета цього заходу це популяризація здорового способу життя.

Інформативно цікаві та корисні матеріали на тему «Наркоманія як соціальна проблема, методики виявлення ознак наркотичного сп’яніння та шляхи попередження» підготував лікар-нарколог Мар’ян Балтарович.

Багато практичних порад з формування психологічної стійкості та готовності до діяльності в екстремальних умовах, запобігання та вирішення конфліктних ситуацій в повсякденному житті та на службі співробітники отримали від психолога – підполковника поліції Алли Круть.

Полковник Служби – Василь Довганич висвітлив основні питання службової діяльності, зосередивши увагу на дотриманні правил особистої безпеки під час несенні служби на охоронюваних об’єктах та забезпеченні безпеки учасників судового процесу. Практичні поради співробітники отримали щодо виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції».

Учасники занять переглянули документальний відеофільм щодо шкоди алкоголізму та наркоманії, протидії цим негативним явищам суспільства.

За час проведення близько 70 співробітників територіального управління Служби судової охорони області зрозуміли, що запорукою успішного виконання службових обов’язків є здоровий спосіб життя.