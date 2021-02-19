Несанкціоновану зміну інформації правоохоронцем Тернопільщини викрили оперативники внутрішньої безпеки спільно з працівниками інспекції з особового складу ГУНП

Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї інкримінують одному із працівників поліції.
Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, призначив службове розслідування та створення дисциплінарної комісії щодо можливих зловживань правоохоронцем. Керівник поліції заявив, що в правоохоронних органах працювати недоброчесні люди не будуть.
За попередньою інформацією, підозрюваний, впродовж 2019 року безпідставно вносив неправдиві дані у електронну базу. Наразі відомо про кілька фактів внесення до бази даних недостовірної інформації про прийняті судами рішення по адміністративних справах.
Наразі відомо, що по частині справ жодних судових засідань не було і дані про їхній розгляд в судовому реєстрі відсутні.
Під час розслідування оперативники внутрішньої безпеки з’ясували, що були й такі справи, які він дійсно відправляв в суд, але з свідомо допущеними помилками. В результаті таких дій судова інстанція повертала документи на доопрацювання і більше їх не отримувала.
При перевірці з’ясувалося, що підозрюваний вносив в базу і відмітки про закриття справ у зв’язку з закінченням терміну притягнення до відповідальності без будь-яких рішень суду.
Наразі відомо про 7 епізодів несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинених цим правоохоронцем. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.
Керівництво ГУНП в Тернопільській області звертаються до усіх мешканців краю, які зіткнулися з зловживаннями та корупційними діяннями зі сторони поліцейських, повідомляти за номером 27-13-95 або на лінію “102″.