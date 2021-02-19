Несанкціоновану зміну інформації правоохоронцем Тернопільщини викрили оперативники внутрішньої безпеки спільно з працівниками інспекції з особового складу ГУНП

Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї інкримінують одному із працівників поліції.

Начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол, призначив службове розслідування та створення дисциплінарної комісії щодо можливих зловживань правоохоронцем. Керівник поліції заявив, що в правоохоронних органах працювати недоброчесні люди не будуть.

За попередньою інформацією, підозрюваний, впродовж 2019 року безпідставно вносив неправдиві дані у електронну базу. Наразі відомо про кілька фактів внесення до бази даних недостовірної інформації про прийняті судами рішення по адміністративних справах.

У ході перевірки, яка проводилася управлінням внутрішньої безпеки під процесуальним керівництвом обласної прокуратури та слідчими ДБР з’ясувалося, що працівник сектору реагування патрульної поліції, який у той час був начальником підрозділу, маніпулював з протоколами, складеними згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Наразі відомо, що по частині справ жодних судових засідань не було і дані про їхній розгляд в судовому реєстрі відсутні.

Під час розслідування оперативники внутрішньої безпеки з’ясували, що були й такі справи, які він дійсно відправляв в суд, але з свідомо допущеними помилками. В результаті таких дій судова інстанція повертала документи на доопрацювання і більше їх не отримувала.

При перевірці з’ясувалося, що підозрюваний вносив в базу і відмітки про закриття справ у зв’язку з закінченням терміну притягнення до відповідальності без будь-яких рішень суду.

Наразі відомо про 7 епізодів несанкціонованої зміни інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинених цим правоохоронцем. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Керівництво ГУНП в Тернопільській області звертаються до усіх мешканців краю, які зіткнулися з зловживаннями та корупційними діяннями зі сторони поліцейських, повідомляти за номером 27-13-95 або на лінію “102″.