Алкоголь та паління в ліжку стали летальними для двох чоловіків на Тернопільщині

У двох селах області у пожежах загинули чоловіки. Причина в обох випадках ідентична – необережне поводження з вогнем.

Про нещасний випадок у приватному будинку Заліщицького району на лінію “102″ 18 лютого близько 11:30 повідомив староста села. Чоловік заявив, що у будинку згорів сорокадев’ятирічний односельчанин.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. При попередньому огляді тіла експерт слідів насильницької смерті не виявив. Причина пожежі – паління в ліжку.

Вже за дві години таке ж повідомлення надійшло від жителя сусіднього населеного пункту. Під час пожежі передчасно обірвалося життя чоловіка, 1968 року народження. Він загинув у власному помешканні в результаті отруєння чадним газом. За словами експертів, потерпілий, скоріш за все, заснув з цигаркою в руках.

Обидва факти внесені в ЄРДР згідно статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

Правоохоронці та рятувальники кажуть, що у більшості випадків до пожеж призводить необережне поводження з вогнем самими загиблими. Паління в ліжку є однією з найнебезпечніших причин нещасть.

Запалюючи цигарку та лягаючи відпочити, люди не усвідомлюють всієї небезпеки такого вчинку. Засинаючи, людина не відчуває як недопалок випадає з рук. Температура цигарки може сягати до 900 градусів, а час її тління складає від 4 до 10 хвилин.

Цього часу достатньо щоб загорілися предмети, на які може потрапити недопалок. При тлінні будь-яких матеріалів утворюється окис вуглецю, якщо кімната щільно закрита, а повітрообмін в ній поганий, то проходить неповне загоряння вуглецю.

Це призводить до утворення чадного газу, який є небезпечним для життя людини. Під час пожеж, спричинених палінням в ліжку, більшість людей гине через отруєння чадним газом. На жаль, така ситуація повторюється із року в рік.

Любителів відпочити в ліжку із цигаркою не зупиняють ні сумні приклади таких пожеж, ні жодні застереження чи роз’яснювальна робота.

Працівники поліції звертаються до мешканців краю, будьте дуже обережні у поводженні з відкритим вогнем. Нехтування елементарними правилами безпеки часто обходиться дорогою ціною.