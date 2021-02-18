Для лікарів не існує вихідних та відпусток – вони 24 години на добу готові допомагати

Вони щодня допомагають людям справлятися з їх хворобами та недугами, вони щодня рятують чиєсь життя. Вони проявляють чуйність і людяність та вдосконалюються на шляху, який обрали.

Державна установа «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Тернопільській області» – це відомчий медичний заклад на обслуговуванні якого перебуває більше 16 тисяч осіб. Щодня поліцейські, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники підрозділів МВС, пенсіонери МВС та Національної поліції України, а також члени їх сімей отримують різнобічну медичну допомогу.

- В поліклініку звертається близько 135 пацієнтів. До терапевтів – найбільша кількість з захворюваннями органів дихання – це гострі респіраторні вірусні інфекції та інфекційні захворювання – Covid-19, – розповідає заступник начальника лікарні (з поліклінікою) Наталія Рубінська.

Під час карантину терапевти працюють за окремим графіком та в спеціально відведеному кабінеті, аби люди з температурою не пересікалися з іншими відвідувачами. У відомчому закладі можна отримати консультацію й невролога, хірурга, отоларинголога, офтальмолога, стоматолога, педіатра, кардіолога, дерматовенеролога.

- Також наші пацієнти мають змогу пройти обстеження на Covid-19 – ПЛР-обстеження, ІФА-тести та швидкі тести на антиген від Covid-19. Також в нас є цифрова флюорографія, рентген, УЗД-обстеження. Здати тут можна загальні аналізи крові-сечі, біохімічні обстеження, кардіограма, холтер-обстеження та ЕХО.

В медичній практиці успішно застосовуються методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації більшості захворювань. Об’єм обстежень та лікування відповідає стандартам медичних технологій, який контролюється комісією з контролю якості надання медичної допомоги.

В тому ж приміщенні, що й поліклініка, розміщене і стаціонарне відділення. Окрім діючих працівників та їх родин, тут проходять планову госпіталізацію і ветерани та пенсіонери органів МВС, які за час служби набули хронічні захворювання. У окремих ізольованих палатах лікуються і пацієнти з симптомами коронавірусу.

-В процесі збільшення хворих ми почали приймати та лікувати хворих в стаціонар, – каже лікар-терапевт Вікторія Питель. Для цього було придбано кисневі концентратори і необхідні медикаменти. Працівники стаціонару повністю забезпечені засобами індивідуального захисту, була придбана і дезінфікуюча рамка.

Відділення стаціонару постійно розвивається і в найближчому майбутньому, переконана Вікторія Питель, керівництво медзакладу планує придбати й приліжкові монітори.

Тісно співпрацюють з медичним працівниками лікарні з поліклінікою і фахівці Центру превентивної медицини. За словами начальника Центру превентивної медицини Юлія Николина, з перших днів пандемії лікарі-епідеміологи Центру як морально, так і фізично перелаштувалися для роботи у час небезпечної хвороби. Саме в цю установу звертаються люди, які захворіли на COVID-19 і саме тут проводять забір аналізів для ПЛР тестування.

- Наші лікарі-епідеміологи досліджують епідемічні вогнища не лише з COVID, але й з іншими інфекційними захворюваннями. На даний час ситуація в нас покращилася. Якщо в пік захворювання в нас було 15-20 чоловік щодня, то зараз 5,6 до 10 чоловік.

За весь період пандемії медики лабораторії обстежили майже півтори тисячі осіб правоохоронців та членів їх родин. Забір плр-тестів проходить у відповідному приміщенні та з дотриманням всіх норм та правил.

- Ми ефективно та вчасно реагували на виклики і це дало змогу не припиняти роботу підрозділів поліції і ситуація була під контролем. Якщо і реєстрували, то лише поодинокі випадки серед правоохоронців та членів їх родин.

На початку епідемії лікарі Державної установи «Територіальне медичне об’єднання МВС України по Тернопільській області» зіткнулись з невідомим захворюванням, але жоден з медичних працівників не ухилився від роботи і продовжує сумлінно виконувати її. І все це навіть попри те, що з 98 членів медперсоналу, 77 були задіяні у роботі під час пандемії. 31 з них – перехворів на COVID-19, троє перенесли хворобу у важкій формі.