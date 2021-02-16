Змінюється назва, змінюється телефони, але не змінюється головне – наша відданість своїй справі

Поліція охорони реформувалася з відділів позавідомчої охорони та Державної служби охорони і тепер надає повний поліцейський захист кожному громадянинові, гарантує безпеку приватного та державного майна.

За 68 років охорона значно змінилася. Накопичено досвід і традиції, напрацьовано багато нового. Зараз це спеціалізована і потужна структура, оснащена сучасними технічними засобами і комп’ютерними технологіями. Служба охорони виросла у потужну сучасну поліцейську структуру.

Зараз поліцейські охорони – це професійно підготовлені фахівці, які відрізняються сумлінним ставленням до справи, старанністю та дисципліною. Співробітники поліції охорони діють за єдиною відпрацьованою системою, яка дає змогу забезпечити належний рівень безпеки об’єктів, що охороняються.

Під пильним оком поліції охорони в Тернопільській області перебувають понад 8 тисяч об’єктів різних форм власності ― органи державної влади, прокуратури, музеї, навчальні, торговельні та розважальні заклади, кредитно-фінансові установи, автозаправні станції, спеціальні приміщення для зберігання дорогоцінних металів та ювелірних виробів та інші. Основні завдання поліції охорони ― недопущення крадіжок, проникнень сторонніх осіб та підтримання публічного порядку.

Сьогодні ніхто, крім підрозділів поліції охорони не може надати повний комплекс охоронних послуг, в тому числі з негайним і ефективним реагуванням на спрацьовування сигналізації. Озброєні та підготовлені наряди поліції охорони прибувають до об’єктів по сигналу «Тривога» за лічені хвилини.

Крім прямих охоронних функцій, підрозділи поліції охорони роблять помітний внесок у справу боротьби зі злочинністю. І немає значення, звідки отримано виклик – чи під час патрулювання міста було помічено правопорушення, чи черговий передав виклик по спецлінії «102», чи сигнал «Тривога» надійшов з охоронюваного об’єкта – працівники поліції охорони професійно відпрацьовують кожен виклик і звернення громадян.

Саме добросовісне ставлення правоохоронців до своїх обов’язків дає змогу затримувати правопорушників «гарячим слідом» і результативно працювати на благо суспільства.

Управління поліції охорони

в Тернопільській області