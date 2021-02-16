Вилучені боєприпаси знищили тернопільські вибухотехніки

Профілактичні заходи, спрямовані на виявлення та вилучення з незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки, тривають на Тернопільщині. Усе це відбувається в ході спецоперації “Зброя, вибухівка”. За словами правоохоронців, останнім часом кількість вибухонебезпечних предметів, які зберігають в помешканнях люди, зростає. Як правило зброя та інші заборонені предмети потрапляють на територію міста та області із зони проведення операції об’єднаних сил.

- Протягом останніх років велику небезпеку несуть гранати, які знаходяться на озброєнні Збройних Сил України, – розповідає начальник відділу вибухотехнічних та пожежно-технічних досліджень Тернопільського НДЕКЦ МВС України Тарас Судомир. – Це – Ф1, РГО, РГД5, а також порох тротил,гексоген.

Дещо люди здають самостійно, а дещо працівники поліції виявляють та вилучають під час проведення санкціонованих обшуків. Далі уся зброя та небезпечні предмети передаються на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр до експертів – вибухотехніків.

- Ми встановлюємо придатність їх до вибуху на спеціально відведеному майданчику. Саме тоді встановлюємо силу вибуху від даних предметів і чи вони становлять загрозу життю людей.

Після завершення усіх експертиз небезпечні предмети знешкоджуються. Шістнадцятого лютого вибухотехніки знищили на спеціально відведеному полігоні три бойових гранати.

Правоохоронці нагадують, що відповідно до статті 263 КК України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами» особам, які незаконно зберігають зброю і вибухівку, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років. Проте, у частині 3 цієї ж статті передбачено звільнення від кримінальної відповідальності усіх, хто добровільно здасть органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини чи вибухові пристрої.