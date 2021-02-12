Жертви афер: житель Бучацького району придбав фальшиві талони на пальне, а в тернополянки шахраї викрали з картки гроші

Два шахрайства, пов’язані з купівлею та продажем товарів через мережу, задокументували за минулу добу працівники поліції області. Потерпілі: житель Бучацького району втратив понад 1900 гривень, а мешканка обласного центру – 1400 гривень.

Як встановили поліцейські, чоловік в одній із соцмереж знайшов оголошення про продаж талонів на пальне за заниженою ціною. Продавець надіслав йому їх на пошту. Отримавши товар, потерпілий перерахував незнайомцеві понад 1900 гривень. От тільки, коли приїхав заправлятися, дізнався, що талони підроблені.

Ще одна жертва інтернет-шахрайства – 44-річна жителька Тернополя продавала одяг на сайті OLX. Жінка під час заповнення форми «OLX доставка» перейшла за посиланням на фішинговий сайт, де вказала дані своєї банківської картки і в результаті шахраї зняли з її рахунку 1400 гривень.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження. Правоохоронці застерігають жителів області від таких афер.

Купуйте талони та картки на пальне виключно через офіційні представництва компанії в регіонах. Проявляйте пильність, торгуючи в мережі.

Ніколи, ні за яких умов не переходьте за посиланнями, отриманими від третіх осіб. Всі операції по здійсненню угоди і проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті OLX (www.olx.ua), на якому покупець спочатку знайшов оголошення про продаж.