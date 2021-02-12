Допомога у негоду: на Тернопільщині поліцейські піклуються про самотніх пенсіонерів

У період складних погодних умов, співробітники Тернопільського районного управління поліції разом із соціальними службами турбуються про пенсіонерів та допомагають їм у вирішенні нагальних проблем.

Сильні снігопади та похолодання для осіб похилого віку приносять чималий клопіт, адже їм досить складно поратися по господарству в таких умовах. Тож поліцейські намагаються всіляко допомагати пенсіонерам — розчищають від снігу подвір’я, приносять воду, дрова тощо.

Як розповідає заступник начальника районного управління поліції Іван Рибчак, поліцейські підрозділів превенції, зокрема дільничні, здійснюють, насамперед, обхід місць проживання людей похилого віку, людей з інвалідністю, аби встановити хто потребує помочі.

Правоохоронці також допомагають водіям, які потерпають на дорогах через негоду: застрягають у заметах, не можуть здійснювати рух через ожеледицю тощо. Якщо ви потрапили у складну ситуацію — телефонуйте на спецлінію 102.