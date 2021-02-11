Телефонні шахраї представляються працівниками банків: за добу четверо потерпілих втратило майже 54 тисячі гривень

Поліцейські застерігають жителів області від телефонних незнайомців, які представляються працівниками фінансових установ і випитують дані пластикових карток. Запам’ятайте: це конфіденційна інформація і не варто її повідомляти стороннім особам.

Як встановили поліцейські, до потерпілих телефонували начебто банківські працівники та повідомляли про проблеми з їхніми картками. Під час розмови зловмисникам вдавалося вивідати персональні дані пластикових карток краян і, як наслідок, звідти зникали гроші.

Найбільшу суму, понад 25 тисяч гривень, шахраї викрали з рахунку жительки Чортківського району. Жінка повідомила реквізити свої картки, які не можна розголошувати.

Ще одна жертва такої афери, 35-річна тернополянка, повірила невідомому, що з її картки хочуть вкрасти гроші. Аби убезпечити свої кошти, тернополянка перекинула більше 6 тисяч гривень на рахунок, який продиктував шахрай.

По 11 тисяч гривень зловмисники зняли з рахунків 57-річної тернополянки та 36-річної мешканки Підволочиська.

За усіма фактами розпочаті кримінальні провадження за ст. 190 ККУ (шахрайство). Тривають заходи щодо розкриття злочинів. Жителям області поліцейські радять будь-які операції, пов’язані з банківськими картками, здійснювати в фінансовій установі, а не по телефону.