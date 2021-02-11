Оперативники Тернопільського поліції встановили зловмисника, який під приводом зателефонувати, заволодів чужим смартфоном

Зловмисник під приводом зателефонувати, заволодів чужим смартфоном. Речовий доказ через знайомого здав у ломбард, а виручені гроші витратив на особисті потреби. Проте уникнути відповідальності не вдалося – розшуківці викрили його у шахрайський діях.

За допомогою до працівників Тернопільського райуправління поліції звернувся 20-рінчий житель одного із сіл Підволочиського району. Розповів, що у Тернополі познайомився з компанією молодих людей і один із хлопців попросив у нього мобільний, щоб зателефонувати. Після того, як телефон опинився у руках «знайомого», той втік.

Оперативники розшукали телефонного шахрая. Ним виявився 26-річний тернополянин.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 190 ККУ – шахрайство. Триває досудове розслідування.