В квартирі тернополянина працівники карного розшуку виявили вибухонебезпечні предмети

Дві бойових гранати Ф-1, три запали, близько вісімдесяти патронів – усе це виявили та вилучили під час проведення санкціонованого обшуку працівники кримінальної поліції спільно зі слідчими.

За словами т.в.о начальника Тернопільського райуправління поліції Сергія Осадці, небезпечні предмети місцевий житель зберігав у квартирі, яка знаходиться на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку, що на вулиці Бережанській.

Тридцятип’ятирічний чоловік – колишній військовослужбовець. Свого часу перебував на сході і вибухонебезпечні предмети, за його словами, привіз з території проведення операції об’єднаних сил.

Гранати він зберігав у вентиляційній шахті ванної кімнати, а набої та запали в дивані в металевому чемодані. На місці події працювали вибухотехніки.

Тернополянин зізнався, що усе належить йому. Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Йому інкримінують статтю 263 частина 1 ККУ. Встановлюють правоохоронці і те, звідки він взяв небезпечні предмети.

Працівники поліції нагадують, що відповідно до ч. 3 ст. 263 «Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої».