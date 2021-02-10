Стрілянину в Тернопільському районі розслідують правоохоронці райвідділення №1

Не зачинена хвіртка стала вирішальною у сварці братів з Тернопільського району. Конфлікти між родичами через поділ житла тривали не один місяць. Брати неодноразово сперечалися та сварилися за будинок батьків, хоча проживали в ньому разом з матір’ю.

Дев’ятого лютого розбірки розпочалися через те, що один із братів, зайшовши на подвір’я, не зачинив хвіртку. Під час розмови на підвищених тонах один з чоловіків витягнув револьвер “Флобер сафарі” і вистрілив з нього в співрозмовника. На час конфлікту обоє були в стані алкогольного сп’яніння.

Поліцію та швидку викликав сам потерпілий. Після надання меддопомоги чоловіка відпустили за місцем проживання.

Наразі вирішується питання про внесення даного факту в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження. Триває слідство.