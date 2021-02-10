Навчання щодо ефективного реагування на правопорушення провели поліцейські з військовослужбовцям Національної гвардії

Підтримання правопорядку в Тернополі, виявлення та припинення правопорушень,

забезпечення безпеки містян – спільні завдання співробітників поліції та військовослужбовців Національної гвардії. Аби їх виконання було якісним, працівники Тернопільського райуправління поліції провели навчання з представниками військової частини 3002, що дислокується в обласному центрі.

Як розповів заступник начальника Тернопільського районного управління поліції Іван Рибчак, основна мета заходу – обговорити спільні дії під час патрулювання Тернополя, при проведенні профілактичних відпрацювань та припиненні адмінправопорушень.

Військовослужбовці разом з працівниками поліції забезпечують охорону громадського порядку, заступають на патрулювання вулиць та парків. У січні завдяки спільним нарядам було зафіксовано та припинено 91 адмінправопорушення та розкрито 5 злочинів.

На важливості тактовного ставлення до громадян та забезпечення їхніх прав при несенні служби наголосила представниця Управління дотримання прав людини Нацполіції Ірина Ніколаєва.

Під час занять присутні обговорили різні ситуації, які виникають у роботі, розглянули низку спірних питань, пов’язаних із чинним законодавством. Ці заняття є корисними та допомагають якісно виконувати поставлені перед військовослужбовцями завдання, вважає командир третього патрульного взводу патрульної роти другого стрілецького батальйону військової частини 3002 НГУ Назар Чорній.

- Такі зустрічі для нас є досить цінними. Допомагають підвищувати рівень підготовленості військових нарядів до ефективнішого несення служби з охорони громадського порядку в Тернополі, аби мешканці та гості міста почували себе в безпеці.