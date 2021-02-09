Будьте обережні при онлайн торгівлі: шахраї підмінюють товари на пошті

Декілька випадків нового виду шахрайства зареєстрували співробітники кіберполіції. Потерпають люди, які хочуть продати або обміняти мобільні телефон.

У шахрайську пастку нещодавно потрапила жителька Тернополя. Жінка хотіла обміняти свою мобілку на «іPhone». В мережі знайшла відповідне оголошення.

Зв’язалася з його автором. Обговорили умови. Тернополянка перша надіслала свій телефон власниці «іPhone» і чекала, коли дороговартісний телефон надійде їй. Проте несумлінна авторка оголошення у відділені пошти вдалася до хитрощів та підмінила мобілку тернополянки на макет. Як наслідок, потерпіла залишилася без телефону.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Аби не стати жертвою схожого шахрайства, кіберполіцейські радять:

- не відправляти товар не впевнившись в тому, що отримаєте плату за нього

- здійснювати перевірку даних співрозмовника за допомого розділу «Стоп фрауд» на офіційному сайті кіберполіції

- перевіряти правдивість інформації, яку вам повідомляють із незнайомого номеру

- оплату за покупку здійснювати з використанням перевірених платіжних сервісів

- не надавати незнайомим особам особисті дані (паспортні і платіжні дані, фінансовий номер телефону, логіни і паролі для входу в особисті електронні кабінети)

- не робити передоплата при покупці в Інтернет-магазині. Краще використовувати спосіб покупки – накладений платіж. Тоді можна отримати товар, оглянути його і після цього оплатити.

Якщо ви стали жертвою шахраїв в Інтернеті, перше, що потрібно зробити – звернутися в поліцію за місцем проживанням або до кіберполіції звернутися за формою зворотнього зв’язку на сайті: https://cyberpolice.gov.ua/.