Без грошей та товару залишилося троє тернополян, які купували товар через інтернет

2499, 4800, 4150 – це лише частина грошей, які власноручно перерахували невідомим жителі Тернополя. Люди сподівалися, що за кошти отримають товар.

За словами правоохоронців, усі потерпілі користувалися сайтом оголошень купівлі-продажу. Один з заявників планував придбати мобільний телефон, інший – двері до автомобіля, а ще одна жертва мріяла про мопса.

Усі жертви спілкувалися з “продавцями” по телефону, обговорювали товар та умови оплати й пересилки. Єдина умова, яку висовував продавець – аванс або стовідсоткова проплата.

Тернополяни погоджувалися та перераховували гроші. Про шахрайство здогадувалися лише після кількох днів очікування на товар та відключення мобільного в продавця.

Усі факти правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 190 ККУ і наголошують: в жодному разі не перераховуйте всю суму наперед! Здійснюйте оплату по факту отримання товару, після його огляду та перевірки.

Якщо ви замовили доставку товару кур’єром, прослідкуйте, щоб він надав вам товарний чек з печаткою продавця, і за необхідності товарний талон та сертифікати на товар. Огляньте (протестуйте) доставлений товар. Переконайтеся, що до нього додаються всі чеки. Тільки після цього сплачуйте покупку.

Якщо продавець таки вимагає сплату частини або всієї суми коштів, скористайтеся окремою кредитною карткою з обмеженою сумою коштів. У призначенні платежу обов’язково вкажіть за що і кому сплачуєте. Надішліть на електронну пошту продавця скан-копію платіжного документу і вимагайте від нього письмового, електронною поштою підтвердження отримання такої оплати.

Зберігайте всі документи, що підтверджують зв’язок із продавцем та факт оплати товару. Це може бути електронне листування, скріншот сторінки сайту з обраним вами товаром, доказ оплати (електронна квитанція).