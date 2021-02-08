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Поліцейські затримали жителя Гусятинщини, підозрюваного у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень батькові

Категорія: Кримінал

Зловмисника розшукали оперативники гусятинської поліції у Чернівецькій області. Йому оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 ККУ та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Подія трапилася 1 лютого. До лікарні з чисельними тілесними ушкодження потрапив 70-річний житель Гримайлова Гусятинського району. Про пацієнта лікарі повідомили співробітників поліції. У потерпілого були забої та переломи ребер. Вже наступного дня пенсіонер помер у лікарні.
Під час встановлення обставин події поліцейські з’ясували, що   чоловіка побив рідний син.

Після вчиненого він втік. В ході оперативних заходів співробітники  сектору кримінальної поліції відділення поліції м.Гусятин розшукали зловмисника. Він переховувався у свої знайомих на Буковині.

44-річний житель Гримайлова зізнався у побитті батька. Згідно санкції статті, яку йому інкримінують, за вчинене чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

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