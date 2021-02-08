Правоохоронці застерігають від телефонних шахраїв, які представляються працівниками поліції, та виманюють гроші за порятунок рідних

Два факти шахрайства, пов’язаних зі схемою: «Ваш син у поліції, потрібні гроші» задокументували у вихідні правоохоронці. Обоє потерпілих з Тернопільського району. Люди повірили телефонним незнайомцям, які представилися працівниками поліції, та поповнили їхні рахунки на понад 20 тисяч гривень.

Як розповіла одна із потерпілих, 55-річна жінка, до неї зателефонували начебто з поліції та повідомили, що її син збив дитину. Співрозмовник почав лякати її, що тепер у родича будуть проблеми. Аби уникнути їх, потрібно заплатити гроші. Свою жертву шахрай постійно тримав на зв’язку та казав, що робити. Жінка перекинула на рахунок, вказаний зловмисником, понад 23 тисяч гривень. Що її ошукали, зрозуміла лише після того, як додому повернувся син. Виявилося, що він не потрапляв у ДТП.

Чому не зателефонувала родичеві та не з’ясувала ситуацію, потерпіла не може пояснити. Каже, шахрай застав її зненацька, не давав часу на роздуми та постійно квапив.

Ще одна жертва такої афери – 60-річний пенсіонер. Він перерахував шахраям 20 тисяч гривень. Йому теж повідомили, що його донька вчинила злочин і перебуває в поліції.

За обома фактами поліцейські розпочали кримінальні провадження за статтею 190 ККУ – шахрайство. Тривають заходи щодо розкриття злочинів.

Працівники поліції звертаються до краян проявляти пильність. Як вберегтися? Перше і найголовніше правило – перервати розмову і передзвонити тому, про кого йде мова. Якщо телефон відключений, постарайтеся зв’язатися з колегами, друзями і родичами для уточнення інформації.

Розкажіть про такий вид шахрайства своїм родичам, особливо старшого віку, які проживають самотньо, адже саме вони, зазвичай, стають жертвами аферистів. Застережіть їх в жодному разі не передавати та не перераховувати гроші незнайомцям.

У разі отримання підозрілого дзвінка, телефонуйте до правоохоронців.