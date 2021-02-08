Не розголошуйте дані банківських карток: шахрай зняв з картки мешканця Бучацького району майже 5 тисяч гривень

Потерпілий думав, що спілкується з працівником банку. Продиктував йому персональні дані своєї платіжної картки та в результаті втратив кошти.

Як встановили правоохоронці, на телефон жителя Бучацького району спочатку надійшло смс-повідомлення про зняття коштів з рахунку. Потім до нього зателефонували нібито із банку та запитали чи проводив він будь-які транзакції з карткою. Потерпілий заперечив.

Псевдобанківський працівник припустив, що з картки чоловіка намагаються зняти гроші невідомі особи. Щоб запобігти цьому, співрозмовник попросив потерпілого продиктувати йому номер картки та CVV-код. Як наслідок, зловмисник зняв звідти 4900 гривень.

Тривають оперативно-розшукові заходи щодо розкриття шахрайства. Правоохоронці вкотре наголошують: у жодному разі не можна надавати стороннім особам особисті дані банківської картки (зокрема, номер карти та CVV-код).

Не розголошуйте коди, які надходять вам із банку. Будь-які банківські операції варто проводити виключно особисто в фінансовій установі. Про випадки та спроби шахрайства слід відразу повідомляти на лінію 102.