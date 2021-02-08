На Зборівщині чоловік помер в результаті падіння

Смерть в результаті нещасного випадку розслідують правоохоронці Зборівського відділення поліції №2. Шостого лютого близько 8:45 на лінію “102″ надійшло повідомлення про сусіда в крові, який стоїть, опершись на огорожу.

На місце події виїжджали працівники поліції та бригада екстреної медичної допомоги. Допомогти чоловікові не змогли, оскільки він вже кілька годин, як мертвий.

За попередніми даними, тридцятирічний потерпілий помер в ніч з 5 на 6 лютого. За даними судово-медичного експерта, потерпілий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, впав з висоти власного зросту і вдарився головою об кам’яну огорожу. Після цього намагався йти, але не зміг і, обпершись на огорожу, вмер.

Побачили його над ранок односельчани, які йшли до церкви.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 115 з позначкою “нещасний випадок”.