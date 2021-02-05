Поліцейські розшукують зловмисників, які у Тернополі обікрали іномарку, та застерігають не залишати в салонах цінні речі

З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського районного управління поліції звернувся житель одного із районів області. У нього з автомобіля викрали барсетку з грошима та документами.

Інцидент стався в обідню пору на вулиці Миру в Тернополі. Водій лише на декілька хвилин вийшов з машини у справах. В цей час невідомі розбили вікно та викрали з переднього сидіння барсетку. Збитки потерпілий оцінив у 15 тисяч гривень.

На місці події поліцейські провели першочергові слідчі дії: встановили можливих свідків та очевидців, вилучили відео з камери спостереження. За попередніми даними, злодіїв було двоє. Правоохоронці розшукують їх.

Поліцейські застерігають: не залишайте в салонах сумки, гаманці, телефони, документи. Виходячи з машини навіть ненадовго, усі цінні речі забирайте з собою. Паркуйтеся на стоянках з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж.