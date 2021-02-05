“На гарячому” двох злодіїв піймали у Тернополі працівники охорони ТРЦ

Крав і одразу реалізовував товар на ринку. Таку схему заробітку організував раніше судимий тернополянин. Двадцятишестирічний чоловік об’єктом злочину обрав територію біля торгово-розважального центру на вулиці Живова, де ведеться будівництво.

В парку зустрів невідомого і запропонував йому швидко підзаробити. На злочин пішли 4 лютого близько14:40. Вони відігнули огорожу, проникли до середини і витягнули звідти дві дванадцятиметрових будівельних арматури загальною вагою 100 кілограм та ціною в дві тисячі гривень. Саме в той момент, коли злодії вже йшли в напрямку ринку, аби продати матеріали, їх помітила охорона ТРЦ. Чоловіків зупинили та викликали поліцію.

В ході проведених слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили, що організатор заробіток уже потрапляв в поле зору правоохоронців за майнові злочини. Ловили його і на цьому будмайданчику. Підозрюваний перебував під слідством з обраним запобіжним заходом.

Спільник також попадався на крадіжках, але чоловік через здоров’я неосудний.

За нове правопорушення організатор відповідатиме у суді згідно статті 15 частина 3 ККУ – Замах на вчинення злочину є незакінченим, якщо особа з причин, що не залежали від її волі, не вчинила усіх дій, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця та 185 частина 3 – Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдала значної шкоди потерпілому.