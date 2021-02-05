Факти заподіяння тілесних ушкоджень розслідують поліцейські і закликають неуповноважених осіб не нагнітати ситуацію в Тернополі

«Жорстокі злочинці б’ють і грабують людей просто посеред вулиці в Тернополі», «Новий напад невідомих злочинців: громадян попередили про небезпеку» – подібними заголовками рясніють тернопільські сайти з посиланнями на коментарі посадової особи, котра не уповноважена оцінювати чи аналізувати стан криміногенної ситуації.

Поліцейські запевняють: дані злочини не є системними, на усі чотири факти була відповідна реакція, на даний час за трьома з них розпочато кримінальні провадження за статтею 125 ККУ.

Перші два факти було задокументовано 2 лютого. До поліцейських звернувся 19-річний тернополянин та заявив, що четверо невідомих поблизу парку Національного відродження нанесли йому тілесні ушкодження та пограбували. Правоохоронці встановили осіб нападників, у них відібрано пояснення.

Паспорт, гроші та інші особисті речі про пограбування яких заявив потерпілий, поліцейські знайшли на місці бійки. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Інший потерпілий, котрий звернувся до медиків за допомогою вночі 2 лютого з тілесними ушкодженнями, які отримав від невідомих осіб у парку Національного відродження, під час спілкування з поліцейськими відмовився писати заяву, мотивувавши тим, що жодних претензій ні до кого не має.

Третій випадок, за яким розпочато кримінальне провадження, був задокументований 3 лютого. На вулиці Збаразькій невідомі особи завдали тілесні ушкодження двом жителям Тернополя, один з них звернувся із заявою до поліції. З’ясовано, що бійка виникла між компаніями молодих людей, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Наразі правоохоронці встановлюють осіб нападників.

Четвертий випадок – зустрічна заява від одного з чоловіків, котрого підозрюють у заподіянні тілесних ушкоджень 19-річному тернополянину ( про це йдеться у матеріалі вище) Заявник запевняє, що сам став жертвою бійки.

Поліцейські також звертаються до представників засобів масової інформації не гіперболізувати, висвітлюючи подібного роду події. Вони не є системними, а радше побутовими – на ґрунті зловживання алкоголем. Не варто сіяти паніку та страх серед людей, якщо для цього немає підстав.