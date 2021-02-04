Співробітники відділення поліції міста Гусятин вилучили у жителя району вогнепальну зброю

Факт незаконного зберігання зброї задокументували дільничні гусятинської поліції. 55-річний житель району переховував у себе в будинку знайдену під час полювання гвинтівку.

Під час проведення профілактичних заходів та перевірки дотримання правил і вимог дозвільної системи поліцейські виявили в помешканні жителя села Красне незареєстровану зброю. Виявлений предмет правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Згідно висновків дослідження: це нарізна вогнепальна однозарядна гвинтівка «ТОЗ-8».

Зі слів чоловіка, гвинтівку він знайшов наприкінці січня під час полювання. Проте замість того, аби здати до поліції, вирішив залишити її вдома.

Тепер жителю Гусятинського району доведеться понести кримінальну відповідальність. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 ККУ – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Триває досудове розслідування.