Поліцейські розшукують зловмисника, який виманив у жителя Кременеччини понад 64 тисячі гривень за неіснуючий автомобіль

Хотів придбати автомобіль, здійснив передоплату, натомість залишився без грошей та транспортного засобу. У шахрайську пастку потрапив 43-річний житель Кременецького району. Поліцейські вживають заходи щодо розкриття злочину та застерігають краян від подібної афери.

До співробітників Кременецького районного відділу поліції звернувся 43-річний житель району з повідомленням про вчинення щодо нього шахрайських дій. За словами заявника, наприкінці минулого року він знайшов в Інтернеті оголошення про продаж автомобіля марки RENAULT Trafic. Зв’язався з продавцем. Останній пообіцяв йому доставити машину з Польщі. За послуги попросив завдаток. Для переконливості продавець скинув потерпілому копії свого паспорта.

Незнайомець упродовж двох місяців годував обіцянками покупця пригнати йому автівку. Щоразу придумував різні причини чому затягується доставка і виманював у нього кошти. Як наслідок, заявник чотири рази перекидав гроші на рахунок зловмисника. Загальна сума – понад 64 тисячі гривень. Коли ж продавець перестав виходити на зв’язок, кременчанин зрозумів, що його ошукали.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ – шахрайство. Поліцейські звертаються до краян не довіряти незнайомцям та не вестися на сумнівні пропозиції, а тим паче, коли мова йде про гроші. У жодному разі не перераховувати кошти наперед незнайомцям.