Крадія за кількасот метрів від місця злочину затримали правоохоронці Тернополя

Більше тридцяти тисяч гривень викрав з каси магазину невідомий. Злочин трапився в ніч з першого на друге лютого. Близько 3 ранку в магазині продуктів на Майдані Перемоги спрацювала сигналізація. На місце події одразу виїхало два наряди управління поліції охорони.

Металопластикові двері були пошкоджені. За метрів чотириста від магазину поліцейські охорони піймали чоловіка з ймовірним знаряддям злочину. Невідомий мав при собі металевий лом, рукавиці та викрутку.

Підозрюваний – раніше неодноразово судимий за майнові злочини житель Тернополя, 1973 року народження. На місці події працювала слідчо-оперативна група.

Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. За даний злочин він відповідатиме у суді згідно статті 185 частина 3 ККУ. Триває слідство.