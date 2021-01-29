Чоловіка, який на власному городі підірвав гранату, затримали правоохоронці Тернопільщини

Вирва розміром 60 на 60 сантиметрів та глибиною в 6 сантиметрів, а також шрапнель, частини гранати та кільце – усе це наслідки вибуху в одному з сіл Шумської територіальної громади.

28 січня близько 11:30 чоловік на власній присадибній ділянці підірвав бойову ручну осколкову гранату Ф-1.

Про вибух, погрози та про нетверезого сина на лінію “102″ повідомила жінка. Вона розповіла, що він кілька тижнів тому звільнився зі Збройних сил України та приїхав додому. Почав зловживати спиртним. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вийшовши на город, кинув гранату.

На місце події, каже начальник Кременецького районного відділу поліції Сергій Горяний, виїжджали бійці спецпідрозділу КОРД та слідчо-оперативна група. Дебошира силовики затримали, але він заявив, що в будинку є ще вибухонебезпечні предмети.

Помешкання та прибудинкову територію обстежили вибухотехніки спільно з кінологами.

За словами начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Тернопільській області Ігоря Васьківа, у будинку в шафі між одягом вони виявили ще одну гранату із запалом та магазин до автомату Калашникова.

Радіус ураження підірваної гранати близько ста метрів. На щастя, людей поблизу не було і ніхто не постраждав.

Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому інкримінують статтю 263 частина 1 ККУ. Встановлюють правоохоронці де взяв небезпечні предмети підозрюваний. Триває слідство.