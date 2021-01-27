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Особу жінки, яка привласнила чужий гаманець, розшуківці встановили

Категорія: Кримінал

kradigkaБільше тижня правоохоронці Тернопільського управління поліції робили усе можливе, аби встановити особу жінки, яка привласнила чуже майно.

Ще п’ятнадцятого січня із заявою про крадіжку звернулася місцева мешканка. Жінка повідомила, що в одному з магазинів невідома особа з прилавку забрала її гаманець з грошима. Сума збитків – 15 тисяч гривень.

У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці опрацьовували відео з камер спостереження, перевіряли ймовірні маршрути підозрюваної, здійснювали подворові обходи та спілкувалися з людьми. Тиждень роботи дав позитивні результати.

Працівники карного розшуку встановили особу жінки, причетної до крадіжки. Це – місцева мешканка, 1955 року народження. Вона зізналася, що побачила гаманець і забрала його. Чуже майно пенсіонерка повернула. Їй інкримінують статтю 185 частина 1 ККУ.

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