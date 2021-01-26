Жителька Зборівщини “виграла” Volkswagen Tiguan, але бажаної нагороди так і не дочекалася

Вісімсот тисяч гривень замість виграного автомобіля вирішила забрати жителька Зборівського району. Тридцятидворічній жінці прийшло СМС-повідомлення про те, що вона виграла позашляховик Volkswagen Tiguan.

Переконатися в тому, що їй насправді пощастило, зборівчанка перейшла за вказаною інтернет-адресою (http://bonus-terminal.com.ua/) і знайшла свій номер телефону серед переможців.

Організатори лотереї пояснили жінці, що вона може отримати іномарку або взяти вісімсот тисяч гривень. Оскільки зборівчанка посвідчення водія не має, тому вирішила зупинитися на грошах.

Представники сайту пояснили жінці, що сума чимала і їй доведеться заплатити 17 тисяч податку та 8 тисяч за швидке оформлення виграшу. Умови влаштували “переможницю” і вона перевела на вказаний рахунок близько 26 тисяч гривень.

До останнього жителька Зборівщини вірила в свою фортуну. Навіть спілкуючись з правоохоронцями у неї була надія, що гроші в будь-яку хвилину надійдуть на картку, бо її родичка колись розповідала про аналогічну лотерею та виграш.

Працівники Зборівського відділення поліції перевірили номери з яких телефонували потерпілій. Усі вони зареєстровані в Шахтарську – на окупованій території. Проте і це не одразу переконало жінку в тому, що вона стала жертвою шахраїв.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 190 ККУ. Правоохоронці звертаються до усіх мешканців краю не вірити в оманливі виграші та безкоштовні дороговартісні призи. Усе це – спосіб заробітку шахраїв.