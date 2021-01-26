Правоохоронці Тернополя проводять розслідування щодо поранення двох школярів

Про вибух невідомого предмету на спортивному майданчику біля школи № 26 та про тілесні ушкодження школяра – повідомлення такого змісту надійшло на лінію “102″ близько 11:00 21 січня. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Хлопчика бригада екстреної медичної допомоги доправила до лікарні. Перша версія травмування дитини – вибух невідомого предмета, – каже начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол. Проте її спростували після висновків лікарів.

- Однак після того, як лікарі надали меддопомогу школяру стало відомо, що в тілі хлопчика знаходяться предмети схожі на дріб.

Під час надзвичайної події на дитячому майданчику було троє дітей – потерпілий зі своєю сестрою та ще один малолітній, який також отримав поранення щоки від невідомого металевого предмету.

- Був проведений первинний огляд місця вчинення злочину, були вилучені предмети та сліди вчинення злочину, та встановили експерти, що постріл був здійснений з будинку поруч. В ході огляду була встановлена траєкторія пострілу та вікно з якого, ймовірно, стріляли.

За словами Олександра Богомола, в квартирі, з якої могли стріляти, оперативники провели огляд та санкціонований обшук під процесуальним керівництвом Тернопільської місцевої прокуратури. Правоохоронці виявили та вилучили мисливську гладкоствольну вогнепальну рушницю та інші предмети, які можуть вказувати на причетність власника зброї до злочину.

- Встановлено мешканця цієї квартири, який перевіряється на причетність до вчинення злочину. За результатами попередніх слідчих дій було внесено до реєстру досудових розслідувань інформацію про вчинення двох кримінальних правопорушень. Це – хуліганство за статтею 296 частина 4 ККУ та нанесення тяжких тілесних ушкоджень за частиною 1 статті 121 ККУ.

В ході досудового розслідування правоохоронці опитали свідків та очевидців, оглянули та вилучили речові докази з місця події та призначили ряд експертиз. Саме за їх результатами слідчі встановлять усі обставини злочину та визначать кінцеву кваліфікацію.