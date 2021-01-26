Контррозвідка СБУ викрила причетного до державної зради колишнього посадовця АР Крим

Контррозвідка Служби безпеки України викрила факти протиправної діяльності колишнього українського посадовця АР Крим, причетного до сприяння анексії півострова.

За попередніми даними, колишній український чиновник, уродженець Тернопільщини, залишився на тимчасово анексованій території Криму і приєднався до військових підрозділів РФ. Згодом, у 2018 році, він працевлаштувався в адміністрацію одного із міст півострова, де був призначений на посаду керівника «самоврядного органу».

Перебуваючи на впливовій посаді, фігурант брав безпосередню участь в організації та проведенні виборів до «органів місцевого самоврядування» півострова.

За матеріалами контррозвідки СБУ, слідчі органів безпеки розпочали досудове розслідування за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на документування всіх обставин протиправної діяльності фігуранта та притягнення його до кримінальної відповідальності.

сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області

