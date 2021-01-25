Шахраї продовжують заробляти на довірливості людей

Майже п’ятдесят тисяч гривень втратив житель Бучацького району, після розмови з “працівником банку”. Потерпілий зрозумів про те, що став жертвою шахрайства лише після того, як отримав повідомлення про зняття готівки з електронного гаманця. Про це він повідомив поліцію.

За словами потерпілого, 22 січня на його мобільний кілька разів телефонували з трьох невідомих номерів. Під час чергового дзвінка додзвонювач представився працівником фінансової установи і повідомив, що з банківської картки чоловіка невідомі намагаються зняти кошти.

Аби запобігти нещастю чоловік виконав усі настанови, почуті по телефону, а вже за деякий час отримав повідомлення про зняття грошей. На щастя, потерпілий встиг вчасно заблокувати картку і злодії не встигли зняти усю суму. На електронному гаманці потерпілого було близько 130 тисяч. Гроші він відкладав ще перебуваючи на заробітках.

Даний факт правоохоронці внесли в ЄРДР згідно статті 190 ККУ.

П’ять тисяч гривень втратив і житель смт.Підволочиськ. Схема злочину ідентична – дзвінок невідомого, який представився представником банку, поради про убезпечення карткового рахунку, вивідування особистих даних та номерів з смс-повідомлень і як результат – втрата коштів.

Працівники поліції звертаються до власників банківських карток не розголошувати будь-які особисті дані, не повідомляти паролі та цифр з повідомлень.

Що ж стосується вхідних дзвінків від співробітників банків або представників інших офіційних структур, то при їх отриманні краще одразу завершити розмову, пообіцявши самостійно зателефонувати до контакт-центру банку-емітента картки.

Ніхто за жодних обставин не має права запитувати у клієнта банку термін дії його пластикової картки, PIN-код, слово-пароль, cvv2/сvc2 коди. Ця інформація є суворо конфіденційною, а значить, не підлягає розголошенню. Навіть співробітники банку, який видав людині «пластик», не можуть і не мають знати ці дані.