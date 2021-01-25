Поліція встановлює людей, яких зафіксувала камера відеоспостереження на надземному мосту

В інтернет-мережі з’явилися публікації та відео про те, як на надземному мосту що на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця, “розважається” молодь.

Даний факт правоохоронці внесли до журналу Єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення, оскільки вчинок молоді може розцінюватися, як дрібне хуліганство.

Працівники поліції звертаються до порушників, яких зафіксувала камера відеоспостереження, самостійно прийти в Тернопільське районне управління поліції (Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 10) і пояснити свої дії, а також просять тернополян надати інформацію про “героїв” з відео й повідомити їх місцеперебування за номерами телефонів: (067)351-38-37, 27-11-70 або на лінію “102″.