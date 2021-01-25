На Тернопільщині триває боротьба з незаконною вирубкою лісу

Три факти незаконної порубки, перевезення, зберігання лісу за два дні задокументували правоохоронці на Тернопільщині. Під час відпрацювання дільничний інспектор Бучацького відділення поліції 22 січня помітив в лісі чоловіка з бензопилою. Останній уже встиг зрізати та порубати на дрова одне дерево породи ясен.

Незаконну порубку житель села Скоморохи влаштував за межами населеного пункту на території природно-заповідного фонду “Дністровський каньйон”. Знаряддя вирубки правоохоронець вилучив,а збитки оцінюватиме державна екологічна інспекція.

КамАЗ з дровами того дня в селі Чистилів зупинили і працівники Тернопільського райуправління поліції. Вантажівка була завантажена дровами породи ясен. Жодних документів на деревину чоловік не мав. Не зізнається він і де взяв дрова.

Повідомлення про ймовірних крадіїв лісу на лінію Чортківського районного відділу поліції надійшло 23 січня від майстра львівської дистанції захисних лісонасаджень. Він повідомив, що в лісопосадці села Білобожниця знаходиться два автомобілі з деревиною. На місце події виїжджали правоохоронці. У ході перевірки стало відомо, що вирубкою деревини займалися двоє жителів Бучацького району.

Дуб та ясен чоловіки вирубували неподалік села Мазурівка і вантажили деревину у вантажний автомобіль Mercedes-Benz та на причіп Ниви.

Пояснювати свої дії чоловіки відмовилися.

Щодо усіх лісорубів-порушників правоохоронці відкрили кримінальні провадження згідно статті 246 ККУ. Збитки встановлять експерти.