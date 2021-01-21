Мешканця Рівненщини, котрий вчинив два злочини в обласному центрі, піймали поліцейські

Два кримінальних провадження розпочали працівники тернопільської поліції щодо мешканця Рівненської області. Чоловік обікрав помешкання та привласнив автомобіль.

До працівників районного управління поліції звернувся місцевий мешканець. Він розповів, що його обікрали та заволоділи транспортним засобом.

Зі слів потерпілого, ввечері 18 грудня, на залізничному вокзалі в Тернополі він познайомився з мешканцем сусідньої області. Чоловік запросив його до своєї квартири, разом випивали і господар дозволив гостю переночувати.

А вже вранці виявив, що новий знайомий непомітно залишив помешкання, прихопивши з собою не тільки всю цінну побутову техніку, а й ключі від автомобіля.

Оперативно-розшуковими заходами працівники поліції встановили особу зловмисника. Чуже майно привласнив 27-річний мешканець одного з сіл Рівненської області.

Відомості про події слідчі внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань згідно частини 1 статті 185 та частини 2 статті 289 кримінального кодексу України.

Працівники поліції перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів на території області. Тривають слідчі дії.