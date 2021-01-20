Державний чиновник з підрядником намагався обдурити державу на 975 тисяч гривень

Майже 975 тисяч збитків державному бюджету спричинили посадовець управління капітального будівництва Тернопільської ОДА. Йому, а також підряднику слідчі інкримінують службову недбалість, службове підроблення та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем.

Чиновник, перебуваючи на посаді, відповідав за будівництво оперативно – диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області та підключення ОДС до телекомунікаційної мережі загального користування.

За словами Віталія Кравчука, заступника начальника управління стратегічних розслідувань, роботи мали бути виконані ще в 2016 році. Проте цього не сталося і працівники УСР спільно з слідчими ГУНП під процесуальним керівництвом обласної прокуратури почали перевірку.

У ході розслідування стало відомо, що кошти з бюджету перерахували, хоча роботи виконані не були.

На час слідства підозрюваного від виконання посадових обов’язків не усували, хоча правоохоронці неодноразово зверталися з клопотанням про відсторонення на час слідства. Суд дане прохання відхиляв.

Чиновник відповідатиме перед законом згідно частини 2 статті 367 ККУ, а виконавець відповідно до частини 1 статті 366, частини 5 статті 191 КК України. Гроші в бюджет повинна повернути підрядна організація.