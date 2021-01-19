Сімейні розбірки на Борщівщині завершилися лікарнею для дружини

З різаною проникаючою раною живота з пошкодженням товстого кишківника в хірургічне відділення госпіталізували жительку Борщівського району, 1957 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередньою інформацією, між подружжям виник словесний конфлікт, який перейшов в бійку. В якийсь момент чоловік схопив кухонний ніж і вдарив ним дружину. Куди саме, не зауважив, але про тілесні ушкодження розповів по телефону родичу, а вже той викликав швидку.

Потерпілу доправили до лікарні. Чоловіка затримали згідно статті 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри. Відомо, що підозрюваний має важкі проблеми зі здоров’ям та групу інвалідності.

Причини нещастя встановить слідство. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 121 частина 1 ККУ – Умисне тяжке тілесне ушкодження.