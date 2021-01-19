Оперативники поліції розшукали крамничних злодіїв

Працівники поліції відкрили кримінальні провадження щодо двох мешканців Тернопільщини, які обкрадали торговельні заклади в різних населених пунктах. Об’єктом злочинів вони обирали невеликий товар, який легко ховали під верхній одяг.

Одна з подій трапилася в обласному центрі. Тернополянин 1989 року народження привласнив продукти харчування пронісши їх повз каси.

Інша підозрювана – жителька Гусятинського району 1961 року народження, вчинила протиправне в Копичинцях. Жінка поцупила з крамниці товару на чималу суму.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України.

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України. © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/operativniki-policziji-rozshukali-kramnichnix-zlodijiv/

Відомості про події внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 185 Кримінального кодексу України. © Офіційний сайт Національної поліції: https://tp.npu.gov.ua/news/kriminal/operativniki-policziji-rozshukali-kramnichnix-zlodijiv/