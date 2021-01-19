Майже п’ять тисяч гривень з картки родича зняв житель Чорткова

Про зникнення грошей з кредитної картки в Чортківське районне відділення поліції повідомив житель Борщова. Чоловік впевнено заявив, кого підозрює у втраті заощаджень. Його слова перевірили правоохоронці і вони підтвердилися.

У ході розслідування стало відомо, що до потерпілого в гості приїхав син співмешканки. Він мав допомагати чоловікові з ремонтом та по господарству, поки мама за кордоном. Одного дня власник будинку дав кредитну картку гостеві, аби той купив продукти харчування.

Проте родич пішов і не повернувся, а на мобільний потерпілого почали приходити повідомлення про зняття коштів та покупки в магазинах. Сума збитків – майже 5 тисяч гривень.

Чоловік намагався додзвонитися до “пасинка”, але той не відповідав і житель Борщова звернувся за допомогою до поліції. Розшуківці встановили місцеперебування родича. Він у скоєному зізнався. Тепер двадцятидев’ятирічний чоловік відповідатиме у суді згідно статті 185 частина 2 ККУ – Крадіжка, вчинена повторно.