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Оперативники міської поліції розшукали зловмисника, причетного до злодійства

Категорія: Кримінал

kradigkaЖертвами крадія стали двоє молодих людей, котрі ділили з ним помешкання.  До співробітників Тернопільського відділу поліції із заявами про крадіжки звернулися двоє юнаків. Молоді люди заявили про зникнення особистих речей з квартири, яку вони винаймають.

У ході спілкування з’ясувалося, що сусідом потерпілих був старший від них чоловік, котрий винаймав  окрему кімнату в тому ж помешканні. У той день, коли в потерпілих зникло майно, зник і сусід-квартирант.

Поліцейські розшукали зловмисника. Ним виявився 38-річний тернополянин. Зловмисник зізнався, що обікрав колишніх сусідів: в обох  поцупив ноутбуки. Вартість краденого склала майже 20 тисяч гривень.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 185 ККУ.
До слова, підозрюваний вже не вперше потрапляє у поле зору правоохоронців. Раніше він був судимий за майнові злочини.

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