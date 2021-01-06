Поліцейські працюватимуть в посиленому режимі на Різдво

З 7 січня на весь період різдвяних свят поліцейські області переходять на посилений варіант несення служби: окрім патрулювання населених пунктів, стежитимуть за виконанням карантинних обмежень.

Під час заходів з нагоди святкування Різдва до забезпечення публічного порядку залучать 640 працівників поліції. Попередньо богослужіння відбудуться в 1539 громадах. Правоохоронці чергуватимуть поблизу храмів та культових споруд, де проходитимуть святкові відправи. Особливу увагу зосередять на 22 населених пунктах, де богослужіння будуть проводити почергово представники різних конфесій.

Поліцейські нагадують, що з 19 грудня 2020 року почали діяти нові обмежувальні протиепідемічні заходи під час проведення релігійних заходів. Храми та інші приміщення, пристосовані під молитовні потреби, можуть функціонувати, якщо під час релігійних заходів забезпечується дистанція між присутніми у 1,5 метри. Така вимога стосується релігійних заходів і у приміщеннях, і на відкритому повітрі, адже одна особа на 5 кв. метрів споруди чи приміщення – це по факту дистанція між присутніми орієнтовно у 1,5 метри.

Не забувати про правила карантину, уникати скупчення людей, використовувати засоби індивідуального захисту – з такими рекомендаціями звертаються правоохоронці до жителів області.

Загалом з початку дії карантину поліцейські області склали 2607 адмінпротоколів за статтею 44-3 КУпАП – порушення правил щодо карантину людей. Найбільше на власників закладів громадського харчування, магазинів, продавців торгових закладів, перевізників та водіїв автобусів.

Із запровадженням маскового режиму, з 21 листопада 2020 року, правоохоронці винесли 3031 адмінпостанову щодо осіб, котрі нехтували засобами індивідуального захисту в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті. На порушників накладено штраф від 170 до 255 гривень.

Святкуйте безпечно та з дотриманням карантинних вимог!