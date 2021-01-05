Почаївські дільничні офіцери встановили двох осіб, причетних до викрадення чужого майна

Обидва злочини сталися у місті Почаїв Кременецького району. Потерпілі звернулися за допомогою до місцевих дільничних офіцерів поліції, котрі розшукали зловмисників.

Повідомлення про крадіжку надійшло до правоохоронців від 58-річного жителя Почаєва. Чоловік розповів, що у нього з будинку поцупили мобільний телефон. Поліцейські встановили осіб, які напередодні навідувалися до помешкання потерпілого. Один із них і виявився причетним до протиправного. Чужим мобільним телефоном 32-річний зловмисник користувався сам. Речовий доказ у нього вилучили.

Ще одного любителя чужого майна викрили місцеві поліцейські. Раніше судимого 38-річного жителя Почаєва підозрюють у відкритому викраденні велосипеда односельчанина. Куди подів чужий двоколісник, зловмисник не може пригадати, адже був напідпитку.

За обома фактами розпочаті кримінальні провадження. Поліцейські перевіряють фігурантів також на причетність до вчинення інших злочинів на території району.