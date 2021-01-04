Чоловік звернувся до правоохоронців, аби вони встановили причину смерті дружини

Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником розслідують працівники Теребовлянського відділення поліції. До них із заявою про ймовірний злочин звернувся житель району. Чоловік переконаний, що в смерті його тридцятишестирічної дружини винні лікарі.

У ході перевірки стало відомо, що потерпіла наприкінці серпня впродовж двох тижнів лікувала проблеми зі шлунком під наглядом сімейного лікаря. Проте легше не ставало і вона звернулася до лікарні. За кілька днів перебування там, 4 вересня, вона померла. Факт смерті правоохоронці зареєстрували в ЄРДР згідно статті 115 ККУ. Проте з висновками медиків чоловік померлої не погоджувався і наполягав на лікарській недбалості.

Про це він заявив в правоохоронні органи. Його слова перевірятимуть поліцейські і працюватиме комісійна експертиза згідно статті 140 частина 1 ККУ. Причина смерті стане відома після проведення всіх експертиз.