Торгуючи в Інтернеті, будьте обережні: не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте особисті дані своїх банківських карток

Шахраї вигадують все нові схеми, аби збагатитися. Останнім часом почастішали афери, пов’язані з крадіжками грошей з банківських карток. Потерпають люди, які хочуть продати товар в Інтернеті.

У таку шахрайську пастку потрапила жителька Теребовлянського району. На одній із популярних платформ жінка виставила оголошення про продаж сукні. З нею зв’язався потенційний покупець та попросив надіслати йому товар через службу доставки сайту.

Незнайомець скинув продавчині у месенджер посилання, за яким необхідно було перейти та заповнити форму для відправки товару. Потерпіла так і зробила. При введенні даних вказала номер своєї банківської картки та CVV-код. Як наслідок, шахрай зняв з її рахунку понад 3 тисячі гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 ККУ. Тривають заходи щодо розкриття злочину.

Такі випадки непоодинокі. Правоохоронці радять жителям області бути пильними та обережними. Якщо торгуєте чи продаєте в Інтернеті, оформіть спеціальну картку для розрахунків.

Не тримайте на ній великих сум та встановіть обмеження на зняття коштів. Не переходьте за іншими посиланнями, які вам надсилають незнайомці, а тим паче, не вводьте дані вашої банківської картки – це конференційна інформація. Якщо є можливість, зустрічайтеся з покупцем або продавцем особисто.