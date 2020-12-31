Правоохоронці розшукують жінку, яка обдурила стареньку бабусю

Про шахрайство на лінію “102″ повідомила жителька одного із сіл Шумського району. Жінка розповіла, що її вісімдесятитрирічна родичка потрапила у пастку шахрайки.

Потерпіла мешкає сама. 30 грудня близько 10 ранку до неї прийшла невідома жінка і представилася працівницею газової служби. Незнайомка розповіла, що у бабусі є заборгованість і якщо вона зараз її частково оплатить то решту суми докладе комунальна установа.

Пенсіонерка погодилася і віддала новій знайомій дві тисячі гривень. І лише після того, як жінка пішла, вона запідозрила обман, оскільки представниця служби не видала їй жодних документів, які б засвідчували передачу грошей. Про свій здогад розповіла родичам, а вже вони звернулися по допомогу до поліції.

Потерпіла змогла описати незнайомку: це жінка ромської національності віком 35-40 років та зростом 160-165 см повної тілобудови. Біла одягнута в темну куртку з хутряним коміром.

Правоохоронці встановлюють особу шахрайки і звертаються до місцевих мешканців не пускати у помешкання сторонніх осіб, не купувати з рук жоден товар і не вірити у обмін валют чи будь-які інші історії, пов’язані з грошима.