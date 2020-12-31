Невідомі викрали з автомобіля жителя Тернопільського району майже 90 тисяч гривень

З повідомленням про крадіжку до співробітників Тернопільського відділу поліції звернувся житель Тернопільського району. У нього з автомобіля викрали сумку з грошима та документами.

Виїхавши на місце події, поліцейські з’ясували, що інцидент стався на вулиці Протасевича в обідню пору .

Потерпілий залишив автівку лише на півгодини, а коли повернувся виявив розбите скло задніх пасажирських дверей. Із сидіння зникла спортивна сумка, в якій було майже 90 тисяч гривень.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії: встановили можливих свідків та очевидців, вилучили відео з камери спостереження. За попередніми даними, зловмисників було двоє, вони пересувалися на іномарці з іногородньою реєстрацією. Тривають заходи щодо розкриття злочину.

Поліцейські застерігають автовласників від подібних крадіжок. Не залишайте в салонах гаманці, сумки, телефони, документи. Виходячи з машини навіть ненадовго, не забувайте зачиняти вікна, двері, а усі цінні речі забирайте з собою. Паркуйтеся на стоянках з охороною, а в нічний час ставте автомобіль в гараж.